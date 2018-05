Wien - Wie erwartet drehte die FED gestern nicht an der Zinsschraube, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allerdings sei erstmals seit langem konstatiert worden, dass sich die PCE-Inflation nahe an das Notenbankziel von 2% p.a. bewegt habe. Den bisher avisierten Zinsanhebungen stehe somit in absehbarere Zeit nichts im Wege. Im Gegensatz zur FED würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in diesem Jahr jedoch insgesamt vier und nicht drei Zinsanhebungen erwarten. Das gestern veröffentlichte BIP für Q1 in der Eurozone habe die erwartete Verlangsamung der Konjunkturdynamik ausgewiesen (0,4% p.q.; Q4 17: 0,7% p.q.).

Den vollständigen Artikel lesen ...