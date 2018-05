Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers in einer Ersteinschätzung zu den neuen Quartalsergebnissen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,60 Euro belassen. Unter dem Strich sei der Gewinn dank einer Einmalzahlung und einer niedrigen Steuerquote besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings nur wenig Anzeichen dafür, dass sich die vom Management nun bekräftigte Prognose irgendwann nochmal erhöhen wird./kro/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-05-03/09:13

ISIN: DE000SHL1006