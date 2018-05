ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Mit den steigenden Ölpreisen rückt der Energie-Sektor wieder verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren. Welche weiteren Bereiche derzeit bei den ETF-Profis gefragt sind, verrät Sophia Wurm vom ETF-Advisory der Commerzbank in der aktuellen Sendung.