Die DAX-Anleger sind der alten Börsenweisheit "Sell in May and go away" gestern nicht nachgekommen. Im Gegenteil: Der DAX hat seinen Seitwärtskanal der letzten Wochen dynamisch nach oben verlassen. Er stieg um 1,5 Prozent auf 12.802 Punkte. Marktidee: S&P 500Der S&P 500 befindet sich seit dem Jahr 2009 in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Damals hatte er einen Tiefpunkt bei 667 Punkten markiert. Am 26. Januar erreichte der S&P 500 schließlich ein neues Allzeithoch. Seitdem hat der Index turbulente Monate hinter sich. Jetzt könnten die Bären das Ruder übernehmen.