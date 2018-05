DAX - Ausbruch vollzogen (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Nach einer mehrtägigen, volatilen Seitwärtsphase unterhalb des Widerstands bei 12.660 Punkten, konnte dieser im gestrigen Handel klar überschritten werden. Dem Kaufsignal im frühen Handel folgte ein explosiver Anstieg, der auch an der Hürde bei 12.720 Punkten nicht Halt machte. Erst kurz vor dem Erreichen der Barriere bei 12.851 Punkten ging der Index am späten Nachmittag in eine Konsolidierung über. Diese Seitwärtsphase knapp unterhalb des neuen Erholungshochs bei 12.829 Punkten könnte sich heute fortsetzen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:39 Uhr): Mit dem gestrigen Anstieg hat der DAX ein Kaufsignal generiert, das...

