Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, zog sich von seinen jüngsten Hochs zurück und so notiert er mit dem frühen europäischen Handel um 92,50. US-Dollar wartet auf US Daten Nach 3 Tagen der Gewinne findet der Handel heute im Verlust um 92,50 statt, nach dem am Mittwoch das Jahreshoch über 92,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...