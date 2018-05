Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank hält Kurs in der Geldpolitik

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Er blieb damit in der Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. An den Finanzmärkten war dieser Beschluss allgemein erwartet worden. Die Entscheidung im Offenmarktausschuss (FOMC) fiel einstimmig. Die Fed signalisierte, dass sie auf ihrem Kurs der graduellen Zinserhöhungen bleiben will. In ihrem Begleittext gab es auch keine Hinweise, die geeignet wären, die Markterwartungen für eine Zinserhöhung im Juni zu zerstreuen.

Datenfirma Cambridge Analytica schließt

Die Datenanalysefirma Cambridge Analytica, die im Präsidentschaftswahlkampf 2016 für Donald Trump gearbeitet hat, stellt den Betrieb ein. Vor einigen Wochen war ans Licht gekommen, dass das Unternehmen Facebook-Daten missbraucht hat. Im März hat das Unternehmen seinen CEO Alexander Nix vor die Tür gesetzt und eine unabhängige Untersuchung angekündigt.

USA erwägen Einschränkungen für chinesische Telekomfirmen - Kreise

Auf chinesische Telekommunikationsfirmen könnten Restriktionen in den USA zukommen. Die Trump-Regierung erwäge, einige Unternehmen am Verkauf von Telekom-Ausrüstung in den USA zu hindern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Weiße Haus begründe dies mit Sorgen um die nationale Sicherheit.

Giuliani: Trump hat Anwalt Zahlung an Pornodarstellerin erstattet

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines neuen Anwalts, Rudy Giuliani, seinem Rechtsvertreter Michael Cohen die Zahlung von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels erstattet. Das Geld sei von Trumps Anwalt gezahlt worden, der Präsident habe es über mehrere Monate hinweg zurückerstattet, sagte Giuliani im Sender Fox News. Giuliani betonte, die Zahlung habe keinen Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung dargestellt.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Handelsbilanz Apr Überschuss 6,1 Mrd USD (März: Überschuss 6,3 Mrd USD)

