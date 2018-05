Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts010/03.05.2018/09:00) - Anstalt für kommunale Dienste Göttingen (KDG) geht strategische Partnerschaft mit United Planet ein. Der größte kommunale IT-Dienstleister Niedersachsens nimmt damit die Software Intrexx in ihr Portfolio auf. Mit der Low-Code-Development-Plattform Intrexx entwerfen Anwender Applikationen mit wenigen Handgriffen. Und das, ohne große Programmierkenntnisse zu benötigen. Mitarbeiterportale, Social Intranets oder Extranets entstehen so sehr schnell und lassen sich an individuelle Anforderungen anpassen. Der Vorstand der KDG, Stefan Eilert, sagt über die Lösung: "Als IT-Verantwortlicher der Stadt Göttingen habe ich Intrexx schon vor 15 Jahren dort eingeführt. Ich kenne die Software schon lange und weiß, dass sie sich seitdem ständig weiterentwickelt hat. Daher war für mich klar: Intrexx muss in das Portfolio der KDG!" Etablierte Lösung für Mitarbeiterportale in der Verwaltung Auch United Planet https://www.intrexx.com/pm04_2018/unitedplanet sieht in der Zusammenarbeit mehr als eine reine Vertriebspartnerschaft. Christian Klingenberg, Partner Sales Manager Public Administration bei United Planet, sagt: "Gemeinsam mit der KDG können wir unseren Kunden ein Komplettpaket anbieten. Neben der Software und Projektierung unterstützen wir kommunale Kunden auch beim laufenden Betrieb." Im Verwaltungsumfeld spielt Intrexx insbesondere seine Stärken im Wissensmanagement aus. Mitarbeiterportale auf Basis von Intrexx werden zur lebendigen Wissenssammlung. Daneben fördert das System mit der integrierten Social-Collaboration-Applikation Intrexx Share https://www.intrexx.com/pm04_2018/intrexx-share den organisationsweiten Informationsaustausch. "Die Erhaltung des Wissens unter dem Aspekt des demografischen Wandels und des damit einhergehenden Fachkräftemangels in der Verwaltung ist der KDG ein strategisch-organisatorisches Anliegen im Sinne ihrer kommunalen Kunden", beschreibt Stefan Eilert die Aufgabe der KDG. Mit Intrexx hat sie nun das geeignete Werkzeug dafür im Portfolio. Das System sei Herrn Eilert zufolge leicht zu implementieren und könne sukzessive mit den Anforderungen der kommunalen Organisation wachsen. Über die Anstalt für kommunale Dienste Göttingen (KDG) Die KDG ist Partner der Kommunen in Südniedersachsen für die technikunterstützte Informationsverarbeitung und für kommunale Querschnittsaufgaben. Sie ist eine Einrichtung in 100%iger Trägerschaft der Stadt Göttingen. (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180503010

May 03, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)