BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat die Kritik von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) an einer unzureichenden Finanzausstattung ihres Ressorts zurückgewiesen. "Die Ausgaben für die technische Ausrüstung der Bundeswehr steigen", sagte Nahles der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Der Bundestagswehrbeauftragte Hans-Peter Bartels habe zu Recht auf viele unbesetzte Stellen in der Truppe und Defizite in deren Ausrüstung hingewiesen. Darauf habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) angemessen reagiert. "Bestmögliche Ausrüstung heißt aber nicht höchstmögliche Aufrüstung", betonte Nahles allerdings. Für die Sozialdemokraten bleibe es dabei, dass sie "bei einer Aufrüstungsspirale nicht mitmachen werden". Die Partei- und Fraktionschefin der SPD verteidigte Scholz' Haushaltsplanung insgesamt als "genau richtig".

Auch der SPD-Haushaltssprecher Johannes Kahrs wies von der Leyens Forderungen nach mehr Etatmitteln zurück. Natürlich sehe er auch, dass die Bundeswehr mehr Geld brauche, sagte Kahrs im Deutschlandfunk. Aber man müsse es auch ausgeben können. Der Haushalt habe "strukturelle Probleme", das Ministerium funktioniere nicht. "Da fliegen die Flugzeuge nicht, die Panzer fahren nicht und die Schiffe fahren nicht. Das liegt einfach daran, dass nicht investiert worden ist." Von der Leyen habe bisher fast jedes Jahr 1 Milliarde Euro an den Finanzminister zurückgegeben, erklärte er.

Harte Kritik am neuen Haushaltsentwurf der Bundesregierung übte der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. "Deutschland fährt auf Verschleiß", sagte er der Bild-Zeitung. Wer heute nicht in Schulen, Kindergärten, bezahlbare Wohnungen, Busse und Bahn investiere, "der spielt mit dem Zusammenhalt und riskiert die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes", kritisierte Habeck. Die Bundesregierung müsse endlich langfristige Investitionen steigern, denn "das Geld ist ja da".

Merkel erwartet weitere Gespräche

Unterdessen übte der Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Ferdinand Fichtner, Kritik an der Fixierung der Politik auf den ausgeglichenen Haushalt. Die schwarze Null sei zwar "sicher schön zu haben", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online.de. "Ob das das übergeordnete Ziel einer Finanz- und Wirtschaftspolitik sein soll, wage ich aber zu bezweifeln." Nötig seien Investitionen. Das solle "gerade in diesen Zeiten, in denen die Kassen gut gefüllt sind, für die Bundesregierung Vorrang haben".

Hingegen verteidigte der Ökonom Tobias Hentze vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) die Politik der Bundesregierung, keine neuen Schulden aufzunehmen. "Die Liste wünschenswerter Ausgabeprojekte war schon immer grenzenlos", sagte der Finanz- und Steuerexperte des arbeitgebernahen Instituts dem Portal. Doch jeder Kredit müsse zurückgezahlt werden, was durch die Alterung der Gesellschaft zu einer Herausforderung werde.

Das Kabinett hatte am Mittwoch in Berlin die neuesten Budgetplanungen von Finanzminister Scholz für 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 gebilligt. Laut dem Budgetplan will die Bundesregierung für 2018 und die vier Jahre danach eine schwarze Null im Bundeshaushalt erreichen und die im Koalitionsvertrag versprochenen deutlich höheren Ausgaben finanzieren. Die Investitionen sollen von derzeit rund 37 im Jahr 2019 auf 37,9 Milliarden Euro ansteigen, dann aber wieder bis auf 33,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 sinken.

Verteidigungsministerin von der Leyen und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) haben in einer Protokollerklärung zu dem Budgetentwurf aber bereits höhere Mittel für ihre Ressorts verlangt. "Da kann man immer nur darauf hoffen, dass die Zukunft so günstig verläuft, dass auch Geld da ist", hatte Scholz dazu erklärt. Unmittelbar danach hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Etatplanung allerdings wieder in Frage gestellt und betont, der Haushalt werde im Juli beschlossen, "und bis dahin wird es sicherlich noch weitere Gespräche geben".

Nach der gegenwärtigen Zeitplanung ist die zweite Lesung im Bundestag für den 2. bis 4. Juli geplant und der zweite Durchgang im Bundesrat für den 6. Juli. Damit soll die seit Jahresbeginn bestehende vorläufige Haushaltsführung noch vor der parlamentarischen Sommerpause beendet werden.

