Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 19,00 auf 18,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Höhere Kosten in der Konzernzentrale und für Liquiditätspolster dürften die Ergebnisse etwas stärker schmälern als bisher von ihr gedacht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Daher sinke auch das Kursziel./men/jha/ Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-05-03/09:34

ISIN: CH0244767585