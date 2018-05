Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 18,50 auf 19,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bank bleibe ihre bevorzugte europäische Investmentbank, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Handelserträge seien im ersten Quartal besser ausgefallen als erwartet. In den kommenden beiden Jahren dürfte die Bank von höheren Erträgen in der Vermögensverwaltung sowie besserer Kostendisziplin profitieren./men/jha/ Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-05-03/09:34

ISIN: CH0012138530