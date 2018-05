Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten gestartet. Zinssorgen in den USA nach Inflationsaussagen des Fed vom Vorabend hatten für negative Vorgaben gesorgt. Zudem schwelt der Handelsstreit zwischen den USA, China und Europa weiterhin und schickte auch die Indizes in Asien ins Minus. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...