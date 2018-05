Düsseldorf - Die Norwegische Zentralbank (Norges Bank) wird bei ihrer heutigen Entscheidung unseres Erachtens den Leitzins wohl unverändert bei 0,50% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zuletzt habe die Inflationsrate im März mit 2,2% auf der Unterseite überrascht, somit aber immer noch über der neuen Zielmarke von 2,0% (zuvor 2,5%) gelegen. Da sich jedoch gleichzeitig die Kerninflationsrate mit 1,2% wieder dem Fünfjahrestief vom August 2017 (0,9%) angenähert und die Wachstumsdynamik im 4. Quartal 2017 mit einem BIP-Zuwachs von 0,3% gg. Vq. deutlich an Tempo verloren habe (3. Quartal 2018: 0,6% gg. Vq.) dürften sich die norwegischen Währungshüter weiterhin zurückhaltend hinsichtlich einer Straffung der geldpolitischen Zügel zeigen. Die Analysten würden daher erst in der Juni-Sitzung einen ersten Zinsschritt um 25 BP nach oben und eine weitere Zinserhöhung auf 1,00% nicht vor Anfang des kommenden Jahres erwarten.

