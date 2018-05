Auf dem Weg zum führenden Anbieter von smarten Pflanzenwachstumslösungen geht die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000) den nächsten Schritt.

Der Konzern erwirbt die Fluence Bioengineering Inc. mit Sitz in Austin, Texas. Das 2013 gegründete Unternehmen mit rund 95 Mitarbeitern erzielte 2017 einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich (US-Dollar). Fluence ist spezialisiert auf LED-basierte Pflanzenwachstumssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen unter anderem im Bereich Vertical Farming. Das Unternehmen nutzt dafür schon heute LED von Osram und ermöglicht so den Anbau von pflanzlichen Erzeugnissen vor allem in Ballungsgebieten. Das Anwendungsspektrum reicht von Gemüsepflanzen wie beispielsweise Salaten und Kräutern bis hin zu Arzneipflanzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Fluence stößt die Türe zu einem riesigen Zukunftsmarkt weit auf. Das große Markt- und Applikationswissen kombiniert mit unserem Know-How rund um Licht, Sensorik und Vernetzung macht uns zum führenden Anbieter von Horticulture-Technologie", erklärt Stefan Kampmann, CTO der OSRAM Licht AG. Die ...

