Rive Private Investment und Mirova erwerben 60-MW-Windprojekt von Nordex in Frankreich DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Rive Private Investment und Mirova erwerben 60-MW-Windprojekt von Nordex in Frankreich 03.05.2018 / 09:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Rive Private Investment und Mirova erwerben 60-MW-Windprojekt von Nordex in Frankreich Hamburg/Paris, 3. Mai 2018. RIVE Private Investment und Mirova haben den Windpark "Le Douiche", ein baugenehmigtes Projekt in Frankreich, von der Nordex Group erworben. Der Hersteller wird hierfür 20 Turbinen seiner Baureihe N117/3000 mit einer installierten Leistung von insgesamt 60 Megawatt an zwei Projektgesellschaften liefern. Die Lieferung und Errichtung der Anlagen ist im Sommer geplant. Zudem ist Nordex über einen Premium-Service-Vertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren mit der Wartung der Anlagen beauftragt. Der Auftrag war teilweise schon im ersten Quartal 2018 als Auftragseingang bei Nordex gebucht. Käufer des Projektes sind RIVE Private Investment und Mirova. RIVE ist ein europäisches Private Equity Unternehmen, das auf erneuerbare Energien und defensive Investitionen von Privatinvestoren und institutionellen Anlegern spezialisiert ist. Mirova ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers und ebenfalls auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Derzeit führt die Gesellschaft drei Fonds, die ihr Kapital von 500 Millionen Euro europaweit in erneuerbaren Energien investiert haben. Für diese Transaktion haben Jocelyn Dioux und Jean-Philippe Olivier von RIVE Private Investment ihre bestehenden Beziehungen zu Nordex genutzt und für den Erwerb ein Gemeinschaftsabschluss mit Mirova sowie die Verhandlungen mit der HSH Nordbank AG für die Finanzierung des Fremdkapitals organisiert. Jocelyn Dioux, Investment Direktor von RIVE Private Investment: "Dieser Abschluss ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Strategie. Le Douiche stellt unser bislang größtes Windpark-Projekt dar und wir erreichen damit in dieser Anlageklasse ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro. Mit Niederlassungen in diversen europäischen Staaten wird RIVE im Bereich Erneuerbare Energien seine Investitionen weiter erhöhen. Über die gelungene Transaktion und die gewachsene Partnerschaft mit Nordex, Mirova und mit HSH, mit denen wir schon lange arbeiten, sind wir zufrieden". Raphael Lance, Leiter Energy Transition Funds bei Mirova: "Wir sind über die Partnerschaft mit RIVE und Nordex froh. Als Mehrheitseigentümer des Projekts investieren wir seit 2002 in den Sektor. Le Douiche ist bereits die dritte Akquisition im laufenden Jahr, diesen Weg im Bereich saubere Energie und Energiespeicher werden wir fortsetzen". "Aufträge wie dieser sind uns besonders wertvoll, weil sie in ihrer Komplexität viele unserer Kompetenzen fordern: von der Projektentwicklung über den Anlagenbau bis hin zur langjährigen Betreuung der Anlagen. Da nimmt der Markt in Frankreich eine außergewöhnliche Stellung ein", freut sich Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex SE. Die Nordex-Gruppe im Profil Die Gruppe hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Mirova & Mirova-Eurofideme 3 Mirova ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managements und ist mit verwalteten Vermögenswerten von über EUR 9 Mrd. im Bereich der verantwortlichen Investments tätig. Mit seinem durch Überzeugung getriebenen Anlageansatz strebt Mirova nach langfristiger Wertschöpfung gekoppelt mit einer nachhaltigen Entwicklung. Die Mitarbeiter bei Mirova sind in vielen Teilbereichen der nachhaltigen Finanzierung tätig. Bei Mirova-Eurofideme 3 handelt es sich um einen französischen Investitionsfonds, der in europäische Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien investiert, die in der Errichtungs- und Betriebsphase bewährte Technologien einsetzen. Der Fonds wurde im Juni 2016 mit Eigenkapital von EUR 353 Mio. geschlossen und steht zur Zeichnung nicht mehr offen. Mirova verfügt bei der Verwaltung von Fonds im Bereich der erneuerbaren Energien über mehr als 15 Jahre Erfahrung und hat durch die Fonds Fideme, Eurofideme 2 und Mirova-Eurofideme 3 bereits mehr als 70 verschiedene Investitionen getätigt. Kontakt: samia.hadj@natixis.com http://www.mirova.com/ RIVE Private Investment Bei RIVE Private Investment handelt es sich um ein Private-Equity-Unternehmen, das 2013 durch zwei Vermögensverwaltungsunternehmen (123IM und Elyseum Investment) gegründet wurde. RIVE Private Investment entwickelt flexible, opportunistische und defensive Investmentlösungen, die speziell für institutionelle Anleger und Family-Offices konzipiert sind. Es sucht hauptsächlich in den drei defensiven Bereichen Investment, Asset Finance und Fremdkapital vorwiegend in Europa und in Nordamerika nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten. RIVE Private Investment profitiert von dem Können und dem Wissen interner Fachleute in vier verschiedenen europäischen Ländern. Im Bereich der erneuerbaren Energien hat das Team bei RIVE Private Investment bereits mehr als 150 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von fast 1 GW und einem Investitionswert von mehr als EUR 2 Mrd. finanziert. Kontakt: olivier@rive-investment.com www.rive-investment.com/fr/ Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Ralf Peters Telefon: 049 (0)40 / 300 30 - 1522 rpeters@nordex-online.com 03.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 