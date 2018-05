DAX - Robuste Eröffnung trotz schwacher Vorgaben

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX setzte gestern seine Rallybewegung noch bis knapp an die 12.830er Marke fort, bevor eine Konsolidierung einsetzte. Auch in den ersten Handelsminuten am Donnerstag kann sich das deutsche Börsenbarometer in der Nähe der 12.800er Marke halten, Abwärtsdruck kommt bislang nicht auf.

In Anbetracht der relativ schwachen Wall Street-Vorgaben vom Vorabend hält sich der deutsche Leitindex erstaunlich wacker, hier dürfte sicherlich der weiterhin relativ schache Euro eine Rolle spielen. Dennoch ist auch im DAX in den kommenden Handelsstunden mit einer leicht schwächeren Tendenz und einer technischen Korrektur der gestrigen 250 Punkte-Rally zu rechnen. Neue prozyklische Verkaufssignale entstehen jedoch erst wieder südlich von 12.640 Punkten. Bis dahin bleibt das übergeordnete kurzfristige Chartbild tendenziell weiter bullisch zu interpretieren. Nach dem gestrigen Ausbruch bleiben Rücksetzer tendenziell kaufenswert so lange die 12.640 hält.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2018 - 03.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 03.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 23,26 10.475 5,51 29.06.2018 DAX Index HX06NH 29,49 9.850 4,34 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.05.2018; 10:58 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9AD0 8,97 13.650 14,03 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 3,05 13.050 40,49 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.05.2018; 10:58 Uhr

