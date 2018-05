Nach der Veröffentlichung einer überraschend starken Inflation in der Türkei mussten für einen Dollar am Morgen fast 4,23 Lira gezahlt werden und damit so viel wie noch nie. Auch zum Euro verlor die türkische Währung an Wert. Hier mussten wieder mehr als fünf Lira für einen Euro gezahlt werde, wobei allerdings zur europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...