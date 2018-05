Wenn du glaubst, Spotify (WKN:A2JEGN) sei eine große Sache für den Streaming-Markt, dann warte erst, bis du Tencent Music Entertainment (TME), das digitale Musik-Tochterunternehmen des chinesischen Tech-Riesen Tencent Holdings (WKN:A1138D) siehst. The Wall Street Journal (Abonnement erforderlich) berichtet, dass der Musik-Streaming-Service bei einem Börsengang etwa auf 25 Milliarden US-Dollar geschätzt werden könnte - damit wäre das Unternehmen möglicherweise eine der größten Tech-IPOs aller Zeiten. Hier ist, was man wissen sollte, bevor man eine Investition in TME tätigt: Die Bewertungen multiplizieren sich Ein Börsengang von Tencent Music wird seit Monaten erwartet, und das hat offenbar dazu geführt, dass sich die Bewertungsschätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...