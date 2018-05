Frankfurt - In der Eurozone herrscht Konjunktur, so die Analysten der Helaba.Das BIP weise nun seit 20 Quartalen in Folge positive Wachstumsraten auf und die Arbeitslosenquote sinke seit dem Hochpunkt Mitte 2013 fast kontinuierlich. Mit 8,5% (März) sei der langjährige Durchschnittswert bereits deutlich unterschritten worden und die Lohnentwicklung habe leicht zugenommen. Vor diesem Hintergrund sei mittelfristig zwar zu erwarten, dass die Teuerungsrate zunehme. Bis zuletzt seien aber die preislichen Entwicklungen - insbesondere die der Kerninflation - moderat geblieben. Mit der heute anstehenden Schnellschätzung der Inflation in der Eurozone werde sich daran kaum etwas ändern.

