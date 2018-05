Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) hat heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 vorgelegt.

"Wir sind gut ins Jahr gestartet und haben im ersten Quartal 2018 bei mehreren wichtigen Wirkstoffprogrammen große Fortschritte erzielt. Im Mittelpunkt steht unser am weitesten fortgeschrittener eigener Medikamentenkandidat MOR208. Hier meldeten wir aktualisierte Zwischenergebnisse der laufenden L-MIND-Studie in der Indikation des aggressiven Lymphoms. Während des Quartals führten wir konstruktive Gesprächen mit der FDA, die den Weg zur Marktzulassung unter dem aktuellen Status Therapiedurchbruch deutlich klarer gemacht haben", sagte Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG. "Außerdem haben wir gemeinsam mit unserem Partner Galapagos vielversprechende Daten aus der Phase 1-Studie mit MOR106 bei atopischer Dermatitis vorgestellt und kürzlich die Phase 2-Entwicklung in dieser Indikation gestartet. Und wir freuen uns, dass unser Partner Janssen die Zulassung für Tremfya(R) bei Schuppenflechte in Japan, Brasilien, Australien und Südkorea erhalten hat und in Japan zudem die Zulassung für psoriatische Arthritis."

"MorphoSys befindet sich in einer wahrlich spannenden Phase seiner Unternehmensentwicklung. Angetrieben von den Zwischenergebnissen der L-MIND-Studie und unseren konstruktiven Gesprächen mit der FDA werden wir nun mit dem Aufbau von kommerziellen Strukturen in den USA beginnen, um uns auf eine mögliche Vermarktung von MOR208 als unseren ersten eigenen Produktkandidaten vorzubereiten. Dies ist eine zentrale Aufgabe in unseren Plänen, MorphoSys zu einem voll integrierten biopharmazeutischen Unternehmen weiterzuentwickeln", sagte Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG. "Durch unseren erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq haben wir unsere Präsenz in den USA weiter ausgebaut und unsere Finanzlage gestärkt. Auf Basis unserer finanziellen Möglichkeiten werden wir nun in die Weiterentwicklung von MOR208, aber auch unserer anderen firmeneigenen Medikamentenkandidaten und Technologien weiter investieren."

Erfolgreicher Börsengang an der Nasdaq

Im April 2018 hat MorphoSys erfolgreich einen Börsengang an der US-Börse Nasdaq abgeschlossen. Insgesamt erzielte das Unternehmen daraus einen Bruttoerlös von 239,0 Mio. US-Dollar. Dieser stammte zum einen aus dem Verkauf von 2.075.000 neuen Stammaktien in Form von 8.300.000 American Depositary Shares ("ADS"), zum anderen aus der vollständig ausgeübten Option der Konsortialbanken zum Erwerb weiterer 311.250 neuer Stammaktien in Form von 1.245.000 ADS, jeweils zu einem Preis von 25,04 US-Dollar je ADS. Jede ADS repräsentiert 1/4 einer MorphoSys-Stammaktie ...

