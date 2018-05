Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts015/03.05.2018/09:50) - Sicher und einfach hochsensible Daten auszutauschen - das ist das Kerngeschäft des internationalen Security-Spezialisten Brainloop. Der führende Anbieter cloud-basierter Lösungen für vertrauliche Dokumenten-Kommunikation und geschützte Datenräume lud jetzt Kunden und Partner zu einem Informationstag in die Beletage des Wiener Café Landmann. Das pressetext-Video liefert Impressionen und Statements. https://youtu.be/apEcnVs0UK4 Die Brainloop-Geschäftsführer Thomas Deutschmann und Helmut Pöllinger informieren über die Bedeutung von geschützten Datenräumen für die Investoren- und Gremienkommunikation. Gerade in Zeiten immer unsicherer Kommunikation via Internet und dem Missbrauch von Daten sei es unerlässlich, bei geschäftskritischen Datenaustausch auf absolut sichere Lösungen zu setzen. "Brainloop kann nur sicher. Was nicht geht, wird nicht gespeichert", so Pöllinger. In Österreich werden pro Jahr rund 11.000 GmbHs gegründet, die meisten davon mit einem Notar. Seit 2018 ist die Firmengründung für Einpersonen-Gesellschaften online möglich, ganz einfach und rasch über die digitale GmbH-Gründung. Der Kommunikationsberater Michael Slamanig erläutert die Kooperation mit der Österreichischen Notariatskammer. Wenn es um den Verkauf von Unternehmen, Firmenassets oder Immobilien geht oder ein Bieterverfahren ansteht, müssen vielfältige hochsichere Daten ausgetauscht werden. Gerade dann sind sichere und geschützte Datenräume für Investoren ein unbedingtes Muss. Die Verantwortlichen der HETA Bank mit Exit-Manager Helmut Gruber erläutern, wie das funktioniert. Kunden und Konsumenten werden heute immer sensibler, wenn es um die Verwendung personen- oder unternehmenskritischer Daten geht. Sichere Datenverwaltung und geschützter Datentransfer sind daher in Zukunft geradezu überlebenswichtig für jedes Unternehmen. Die Security-Lösungen von Brainloop sind dafür eine gute Grundlage. http://www.brainloop.com Mehr Information: Mag. Helmut Pöllinger, Brainloop Vice President Austria and Eastern Europe E-Mail: Helmut.Poellinger@brainloop.com | M +43 699 190 337 38 (Ende) Aussender: pressetext.service Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 1 81140-300 E-Mail: redaktion@pressetext.com Website: www.pressetext.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180503015

