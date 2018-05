Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Bet-at-home nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Ein Verbot ausländischer Wettanbieter in Polen im Juli 2017 habe die Ergebnisse belastet, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dort erwirtschafte Bet-at-home rund 10 Prozent des Umsatzes. Der operative Gewinn (Ebitda) habe dagegen von einem stringenten Kostenmanagement profitiert./bek/ajx Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-05-03/10:20

ISIN: DE000A0DNAY5