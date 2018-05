Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers sei besser als erwartet ausgefallen, während der Umsatz in etwa der Konsensschätzung entspreche, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der guten Entwicklung der Aktie seit Jahresbeginn und insbesondere seit der Jahresbilanzvorlage im März sieht sie nur wenig Kurspotenzial./gl/she Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-05-03/10:23

ISIN: DE000A1EWWW0