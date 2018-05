Die Aktien von Vonovia haben am Donnerstag mit deutlichen Verlusten auf einen angekündigten Zukauf des Immobilienkonzerns reagiert. Sie büßten im frühen Handel 2,55 Prozent auf 40,83 Euro ein und waren damit Schlusslicht im Dax .

Thomas Rothäusler vom Analysehaus Jefferies lobte zwar das Zahlenwerk, äußerte sich zugleich aber kritisch zum Übernahmevorhaben von Vonovia in Schweden. Das angehobene Wachstumsziel für den Jahresgewinn bedeute einen Anstieg des operativen Ergebnisses (FFO) um 13 Prozent, was erstklassig im Sektor sei, schrieb er. Die Expansion in Richtung Schweden über den Kauf des Immobilienunternehmens Victoria Park hingegen sei teuer bezahlt./ck/fba

