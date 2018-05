Bafin-Präsident Felix Hufeld warnt vor einer überstürzten Einführung eines grenzübergreifenden Schutzes von Spargeldern in Europa. "Bevor wir über Schritt zwei sprechen, die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung, müssen wir Schritt eins gehen, nämlich unter anderem die Effizienz der Insolvenzrechtssysteme in den Mitgliedsstaaten verbessern, wo dies erforderlich ist", sagte Hufeld am Donnerstag laut Redetext in Frankfurt.

Die EU-Kommission hatte 2015 Vorschläge für eine europäische Einlagensicherung vorgelegt. Lange gab es dabei kaum Fortschritte - vor allem wegen Widerstands aus Deutschland. Hierzulande gibt es gut gefüllte Töpfe, um in Notlagen die Bankguthaben von Sparern abzusichern. Die deutschen Geldinstitute fürchten, dass mit diesen Rücklagen künftig Ausfälle in anderen Ländern finanziert würden.

Doch unter anderen Frankreich drückt beim Thema gemeinsame Einlagensicherung aufs Tempo. Bis zum Sommer des laufenden Jahres peilen die EU-Staaten substanzielle Fortschritte an.

Nach Ansicht von Hufeld müssen zuerst Risiken in den Finanzsystemen der einzelnen Länder verringert werden. "Dazu gehört auch, dass wir Staatsanleihen angemessen regulieren." Zudem "sollte das günstige makroökonomische Klima genutzt werden, um die Bilanzen der betroffenen Banken noch sehr viel weiter von bereits bestehenden notleidenden Krediten zu befreien", mahnte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)./ben/DP/jha

AXC0162 2018-05-03/10:38