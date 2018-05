Zürich (ots) - Der Stiftungsrat der paritätischen

Auffangeinrichtung BVG zieht die Notbremse. Er hat den

Schweizerischen Baumeisterverband SBV über die Kündigung des

Anschlussvertrags der Stiftung FAR informiert, die die Frührente auf

dem Bau finanziert. Damit werden die FAR-Übergangsrenten zwischen dem

60. und dem 65. Altersjahr mit Wirkung ab dem 1.1.2019 nicht mehr

automatisch der beruflichen Vorsorge in der Auffangeinrichtung

zugewiesen. Mit diesem Entscheid bestätigen externe Experten, was der

SBV schon lange fordert. Das marode und ineffiziente System Frührente

Bau ist ein Risiko und muss dringend leistungsseitig saniert werden.

50 Prozent der BVG-Beiträge verpuffen heute ohne Wirkung im System.

Der SBV fordert die Gewerkschaften auf, endlich Hand für echte

Sanierungsmassnahmen zu bieten und das Thema Frührente Bau nicht mehr

länger für gewerkschaftspolitische Manöver zu missbrauchen.



Wer auf dem Bau arbeitet, kann sich ab dem 60. Altersjahr

frühzeitig pensionieren lassen. Als sogenannte FAR-Rentner erhalten

Bauarbeiter bis 65 eine finanziell attraktive Übergangsrente. Zudem

werden 18% des koordinierten Lohnes zusätzlich als Beiträge an die

berufliche Vorsorge überwiesen. Die Auffangeinrichtung BVG hat den

SBV informiert, dass sie den Anschlussvertrag des FAR an die

berufliche Vorsorge per Ende 2018 künden wird. Das ineffiziente

System FAR ist für die Auffangeinrichtung offensichtlich ein zu

grosses Risiko geworden.



Marodes FAR-System - 50 Prozent der BVG-Beiträge verpuffen im

System



Die Frührente Bau ist nicht nur finanziell in Schieflage. Das

System insgesamt weist gravierende Mängel auf, die sich für die

Bauarbeiter direkt negativ auswirken. So zahlen Bauarbeiter während

der gesamten Berufslaufbahn 1.5 Lohnprozente für die Finanzierung des

FAR ein. Die Baumeister bezahlen sogar 5.5 Lohnprozente. Von den 18%,

welche an die Pensionskassen überwiesen werden, verpufft nicht

weniger als die Hälfte ohne Wirkung und Nutzen für die Versicherten

als Risikoprämien im System. Jeder zweite mühsam auf dem Bau

verdiente Franken, der ans BVG überwiesen wird, geht dadurch

verloren. Die Gewerkschaften blockieren nachhaltige

Sanierungsmassnahmen und fordern in polemischer Manier höhere

Beiträge. Damit vernichten sie aber Geld, das die Bauarbeiter und die

Unternehmen während ihrer Arbeitstätigkeit auf den Baustellen

verdienen müssen.



Rettung Frührente Bau braucht echte Sanierungsmassnahmen



Die Kündigung der Auffangeinrichtung sollte nun auch für die

Gewerkschaften ein Weckruf sein. Beitragserhöhungen retten die

Frührente auf dem Bau nicht - sie lassen die Spirale der

Geldvernichtung nur schneller drehen. Es braucht echte

Sanierungsmassnahmen, welche das System nachhaltig verbessern und so

die Frührente auf dem Bau retten. Nur schon mit den Beiträgen, die

heute als wirkungslose Risikoprämien verpuffen, kann der finanzielle

Notstand bei der Frührente Bau stark abgefedert werden. Die

Einsparungen, die auf diese Weise erzielt werden können, entsprechen

bis zu einem Jahr früherer Renteneintritt. Das marode System FAR muss

flexibler und fitter werden. Dazu braucht es aber die Bereitschaft

auch der Gewerkschaften, die die Frührente Bau nicht länger als

Spielball für interne aber unehrliche Mobilisierungszwecke

missbrauchen dürfen.



Individuelle Anschlussgesuche oder Auszahlung



Wenn das Reglement einer Pensionskasse den Verbleib von

FAR-Rentnern nicht zulässt, werden diese bei der Stiftung

Auffangeinrichtung BVG weiterversichert. Zurzeit sind über zwei

Drittel der FAR-Rentner bei der Auffangeinrichtung angeschlossen.

Heute werden 18 Prozent des koordinierten Lohnes als Beiträge an die

berufliche Vorsorge überwiesen. Damit wollte man sicherstellen, dass

der Aufbau der individuellen Sparguthaben trotz des Übertritts in die

frühzeitige Pensionierung weitergeführt wird. Mit der

Anschlusskündigung des Stiftungsrates der Auffangeinrichtung müssen

sich FAR-Rentner ab dem 1. Januar 2019 individuell um den Anschluss

ans BVG bemühen, wenn sie ab 65 die ungekürzte BVG-Rente erhalten

wollen. Unverändert bleibt die Situation für Bauarbeiter, die sich

die zweite Säule auszahlen lassen.



