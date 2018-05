Bonn - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank vom gestrigen Abend war erwartet worden und auch das begleitende Pressestatement enthielt keine Überraschungen, so die Analysten von Postbank Research.Insofern hätten sich die Reaktionen an den Rentenmärkten in engen Grenzen gehalten. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe zwar kurzfristig nachgegeben, habe diesen Rückgang aber sehr schnell wieder wettgemacht. Heute Morgen zeige sie sich mit 2,97% gegenüber dem gestrigen Handelsschluss kaum verändert.

