Bad Marienberg - STADA (ISIN DE0007251803/ WKN 725180) verzeichnet im ersten Quartal 2018 solide Geschäftsentwicklung, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:"Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr 2018 gestartet. Die deutlich gestiegene Profitabilität bei Generika und Markenprodukten sowie der signifikante Anstieg des Konzerngewinns zeigen, dass sich die im Rahmen des Transformationsprozesses eingeleiteten Maßnahmen auszahlen. Insgesamt sind wir auf dem richtigen Weg, die für 2018 gesteckten Wachstumsziele zu erreichen", so der Vorstandsvorsitzende Dr. Claudio Albrecht.

