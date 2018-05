Wien - "Sicherlich sind wir nach neun Jahren Erholung an den Märkten in einer fortgeschrittenen Phase des Zyklus angelangt. Das heißt aber nicht, dass der Zyklus jetzt auch endet", sagt Henning Gebhardt, Head of Wealth & Asset Management bei Berenberg sowie Fondsmanager der Berenberg Aktien-Strategie Deutschland (ISIN LU0146485932/ WKN 542188), im Update-Interview mit "e-fundresearch.com".

