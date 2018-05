Frankfurt - Im März tendierten die Staatsanleihemärkte freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Die hohe Volatilität an den Aktienmärkten wegen des Handelsstreits der USA mit China habe die Anleger zu sicheren Papieren greifen lassen. US-Schatzanweisungen hätten auf Indexebene (J.P. Morgan Global Bond US-Index) ein Prozent hinzugewonnen. Auch im Euroraum hätten sowohl Kern- als auch Peripherieanleihen Zugewinne verbucht. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index hätten europäische Staatsanleihen im März um 1,6 Prozent zugelegt.

