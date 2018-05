Das weltweit größte soziale Netzwerk Facebook hat das nächste Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Denn man will zukünftig auch unter die "Kuppler" gehen. So plant Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, einen Dating-Dienst auf der Plattform zu integrieren. Das dürfte insbesondere bei der Match Group alle Alarmglocken läuten lassen. Denn Match betreibt mit Tinder, Plenty of Fish, OkCupid und Match.com gleich vier Dating-Apps bzw. Plattformen. Sollte hier Facebook als Konkurrent auftreten, dürfte es angesichts ... (Carsten Müller)

