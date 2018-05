Der weltgrößte Autobauer Volkswagen setzt im laufenden Jahr auf Dutzende weitere Modelle. 2018 werde der Konzern mehr als 70 neue Fahrzeuge auf den Markt bringen, sagte Vorstandschef Herbert Diess am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Berlin. Gleichzeitig warnte er, der neue WLTP-Prüfzyklus zur Bestimmung von Verbrauch, Schadstoff- und CO2-Emissionen könne zu Lieferengpässen führen. Dabei spielten auch die Kapazitäten der Genehmigungsbehörden eine Rolle. Die Umstellung, die am 1. September kommt, bedeute eine "enorme Kraftanstrengung". Kritiker warnen allerdings, dass es auch bei der neuen Methode Schlupflöcher gebe./asg/DP/men

