VW -Konzernchef Herbert Diess fordert für nicht zum Kerngeschäft zählende Unternehmensteile wie den Motorradbauer Ducati oder den Getriebehersteller Renk "belastbare Zukunftsperspektiven". Ausgliederungen seien denkbar, aber auch Erweiterungen und Wachstumsstrategien, erklärte der Manager am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Berlin. Die Sparte der schweren Nutzfahrzeuge - Volkswagen Truck & Bus - solle weitgehend unabhängig von der Steuerung durch den Konzern aufgestellt und "in absehbarer Zeit" fit für die Börse werden.

Diess verlangte, Volkswagen müsse bei Entscheidungen und deren Umsetzung schneller werden. Die Wege seien zu lang, zudem gebe es an vielen Stellen Doppelarbeit. Dies solle mit der neuen Konzernstruktur anders werden. Die neuen Markengruppen heißen "Volumen" (VW, Skoda, Seat, leichte Nutzfahrzeuge, Mobilitätsdienstleister Moia), "Premium" (Audi , Lamborghini, Ducati) und "Super Premium" (Porsche, Bentley, Bugatti).

Die vierte Einheit seien die schweren Nutzfahrzeuge, in der fünften würden Beschaffung und Komponenten zusammengeführt. Die sechste Einheit bilden die Finanzdienstleistungen mit Volkswagen Financial Services./tst/DP/men

ISIN DE0006757008 DE0007664039 DE0005937007

AXC0177 2018-05-03/10:56