Die Baader Bank hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe mit seinem Gewinn die Erwartungen übertroffen und zudem die Jahresprognose aufgestockt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer ersten Reaktion am Donnerstag. In puncto Profitabilität sei Infineon stark vorwärts gekommen, so Hollfelder./ajx/men

Datum der Analyse: 03.05.2018

