Die Commerzbank hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe beim vergleichbaren Umsatzwachstum im zweiten Geschäftsquartal positiv überrascht, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung habe sich im Vergleich zum ersten Viertel des Geschäftsjahres verbessert. Die Bestätigung der Jahresziele habe er so erwartet./mis/men Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-05-03/11:03

ISIN: DE000SHL1006