Wie heißt das so schön im Börsenvolksmund - the Trend is your friend! Und damit das nicht allzu langweilig wird, gibt es in der Technischen Analyse immerhin drei verschiedene Trendrichtungen zur Auswahl: auf-, ab- und seitwärts. So weit, so gut und auch so hinlänglich bekannt. Um das nun an einem Beispiel anschaulich darstellen zu können, haben wir heute (wieder einmal) die Evotec-Aktie mitgebracht. Denn die hat gleich alle drei Varianten zu bieten, wobei die aktuelle Ausgangslage ziemlich brisant ist: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...