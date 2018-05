Mit dem Ease genannten Fahrradelektrifizierungskit lässt sich jederzeit und problemlos jedes beliebige Fahrrad zum E-Bike trimmen. Entstanden ist der derzeit noch im Prototypenbau befindliche elektrische Antrieb in einer Forschungszusammenarbeit zwischen TUM (Technische Universität München) und NTU (Nanyang Technological University, Singapore) und wird von der National Research Foundation (NRF) in Singapur finanziert.

Für den weltweiten Vertrieb gründeten die TUM-Studenten das Unternehmen TUMCreate. "Ease wurde entwickelt, um den großen Bestand an bestehenden, gewöhnlichen Fahrrädern zu erschließen", erläutert Felix Römer. Der Doctorant und Mitentwickler von TUMCreate merkt weiter an: "Es stellt einen einfachen Weg dar, diese Räder einfach in Pedelecs zu konvertieren, ohne extra ein neues E-Bike kaufen zu müssen oder spezielle Fähigkeiten und Werkzeuge zur Installation zu benötigen."

Intelligent unterwegs

Ease ist mit einer Reibrolle für das Hinterrad ausgestattet. Dadurch passt es an fast jeden Rahmen inklusive möglicher Anbauten. Die Reibrolle selber liegt an dem hintersten Teil des Hinterrades auf, knapp unter dem möglichen ...

