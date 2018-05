Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Mit den höheren Prognosen der Immobiliengesellschaft sei diese der Primus in der Branche, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expansion auf den schwedische Markt mit dem Kauf von Victoria Park bezahle Vonovia allerdings mit einem vergleichsweise hohen Aufschlag./bek/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-05-03/11:05

ISIN: DE000A1ML7J1