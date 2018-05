Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -



Mit dem Ziel, das Vertrauen in die angeschlagene Finanzberatungsbranche wiederherzustellen, bietet MoneyRebel seinen Kunden eine neue unveränderbare Online-Plattform mit den von anderen Nutzern bestbewerteten Anlage- und Finanzberatern.



Verwendet wird dazu die Blockchain-Technologie, um sicherzustellen, dass Bewertungen nicht geändert werden können und sicher sind. Der öffentlich zugängliche digitale Marktplatz ermöglicht es Nutzern, einen Berater aus einer vorausgewählten Liste verifizierter Fachleute mit Bewertungen von echten Kunden auszuwählen.



Während MoneyRebel die Bedürfnisse jedes Kunden schnell mit den von ihm benötigten Vermögensverwaltern, Planern, Versicherungsspezialisten und Steuerspezialisten abgleicht, kommt die Fähigkeit der Blockchain zum Einsatz, die Erfolge und Glaubwürdigkeit der Berater zu verfolgen und festzuhalten, um ultimative Transparenz zu gewährleisten.



Geldverwaltung kann verwirrend und komplex sein - Benutzer werden bei ihrer Suche auch von einem MR-Robo-Advisor und MR-Virtual-Assistant unterstützt, die auf künstlicher Intelligenz basieren.



Das Fintech-Startup-Team verfügt zusammengerechnet über mehr als 187 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzberatung, Vermögensverwaltung, Geschäftsmodellierung, IT, Crypto Trading und digitales Banking.



Laut dem Geschäftsführer von MoneyRebel, Mitja Vezovisek wird der Service das Vertrauen in die Welt der persönlichen Finanzen und deren Transparenz beachtlich steigern.



"Als Berater habe ich seit über einem Jahrzehnt versucht, eine Lösung für dieses Problem zu finden", sagte Mitja Vezovisek, CEO von MoneyRebel. "Mit dem Aufkommen von Blockchain sah ich eine Chance, etwas zu verändern. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Identität von Beratern und deren entsprechende Bewertungen von Kunden auf eine Blockchain zu stellen. Speichert man etwas in einer Blockchain, lässt es sich nicht mehr verändern. Wir wissen auch, dass es bei Blockchain nicht ausreicht, dass ein einzelner Kunde behauptet, jemand sei ein "fantastischer Berater" - das muss von mehreren Kunden bestätigt werden. Wenn wir auf diese Weise Vertrauen in die Blockchain setzen, eliminieren wir die Zweifel an der Identität eines Beraters und seiner Arbeit."



Nach dem erfolgreichen Start und Test der Beta-Version der All-in-One-Finanzplattform wird MoneyRebel am 8. Mai seinen ICO-Crowd-Verkauf starten und bis zum 15. Mai 2018 live sein.



MoneyRebel mit Sitz in Ljubljana, Slowenien, ist ein All-in-One-Marktplatz für Berater auf Basis einer Blockchain, der auch krypto-qualifizierte Finanzberater und Newcomer zusammenbringt.



