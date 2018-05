Düsseldorf - Wie erwartet hat das Federal Open Market Committee (FOMC) in seiner gestrigen Zinssitzung den Korridor für die Federal Funds Rate zwischen 1,50% und 1,75% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei hätten sich die Notenbanker zufrieden mit der Inflationsentwicklung gezeigt. Vor dem Hintergrund der im April auf 1,9% angestiegenen PCE-Kerninflationsrate, würden die FOMC-Mitglieder nun das Inflationsziel von 2% als "nahezu erreicht" ansehen. Grundlegende Änderungen in der Einschätzung der ökonomischen Lage habe es indes nicht gegeben, sodass die Analysten unverändert von einer Zinserhöhung um 25 BP auf der nächsten Sitzung im Juni sowie einer weiteren Anhebung im September diesen Jahres ausgehen würden. (03.05.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...