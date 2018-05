Wien - Wie erwartet beließ die US-Notenbank die Leitzinsspanne bei 1,50% bis 1,75%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Beschluss sei einstimmig gefallen. Die begleitende Stellungnahme zur Zinsentscheidung unterscheide sich im Wesentlichen mit Blick auf die Einschätzung der Inflation von derjenigen von Ende März. Erstmals seit langem werde konstatiert, dass sich die Inflationsrate nahe an das Notenbankziel von 2% p.a. bewegt habe. In den letzten Quartalen sei stets betont worden, dass sich die Inflationsrate noch unterhalb des Notenbankziels befinde. Die Währungshüter würden weiter davon ausgehen, dass sich die Inflationsrate mittelfristig um den Zielwert von 2,0% p.a. bewegen werde. Die Risiken für den kurzfristigen Konjunkturausblick würden erneut als annähernd ausgeglichen charakterisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...