Dass in diesem Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, genügt uns nicht als Grund, um näher auf die Adidas-Aktie einzugehen. Wir suchen nach weiteren Gründen, und finden diese. Am Donnerstag legte der zweitgrößte Sportartikel-Hersteller der Welt seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Dabei gelang der Marke mit den signifikanten drei Streiten ein großer Sprung beim Gewinn. Das Betriebsergebnis und der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft legten um siebzehn Prozent zum Vergleichszeitraum im Vorjahr zu. Während die Herzogenauracher bei den Kosten defensiv blieben, gingen sie mit höheren Preisen ihrer Produkte in die Offensive. Mit diesen Zahlen übertraf Adidas die Erwartungen der Analysten. Jedoch beeinträchtigte der im ersten Quartal stärkere Euro den Umsatz. Er stieg nur um zwei Prozent, währungsbereinigt allerdings um zehn Prozent. Vor allem die Kernmarke Adidas meldete höhere Umsätze.

Identische Taktik

Für das laufende Jahr bestätigte Adidas seine Prognose, wonach der Umsatz um zehn Prozent und der Gewinn zwischen dreizehn und siebzehn Prozent wachsen sollen. Analysten gaben in den letzten Wochen meist die gleiche Taktik für die Adidas-Aktie und sprachen Kaufempfehlungen aus. Die Kursziele im letzten Monaten lagen dabei zwischen 200 und 245 Euro. Technisch lässt sich für die Adidas-Aktie im langfristigen Wochenchart ein Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 179,30 und 235,60 Euro beschrieben werden kann. Vom Allzeithoch bei 215,50 Euro kamen die Notierungen zwar wieder zurück, ...

