Das Schweizer Software-Unternehmen bexio wächst ungebremst:

Bereits über 15'000 Kunden arbeiten mit der Business Software. Mit

dem starken Wachstum baut bexio seine Position als einer der

führenden Anbieter cloudbasierter Business Software für

Kleinunternehmen weiter aus. Vergangenen Herbst konnte das

Unternehmen aus Rapperswil bereits über 10'000 Unternehmen zu seinen

Kunden zählen, seither konnte das Wachstum weiter vorangetrieben

werden. «In den vergangenen Monaten konnten wir bis 700 zahlende

Kunden pro Monat gewinnen», freut sich Jeremias Meier, CEO und

Mitgründer von bexio.



Der direkte Kundenkontakt ist einer der Schlüssel des

Kundenwachstums von bexio, wie Jeremias Meier erklärt: «Nebst einem

guten Produkt ist die persönliche Beratung unserer Kunden zentral.

Unser Beratungsteam unterstützt unsere Kunden in der Testphase und

hilft bei Fragen und bei der Einrichtung. Auch arbeiten wir aktiv mit

unseren über 1500 Treuhand-Partnern zusammen.» Jeremias Meier blickt

positiv in die Zukunft: «Unsere Kunden sind sehr zufrieden. Das zeigt

mir, dass wir mit bexio auf dem richtigen Weg sind.»



Von Software zur Plattform



«In den vergangen Jahren ist es uns gelungen, uns von einer

Software zu einer Plattform zu entwickeln, welche Kleinunternehmen

mit ihren wichtigsten Partnern verbindet. bexio sorgt für mehr

Effizienz im gesamten Ökosystem. So integrieren wir beispielsweise

Banken, Treuhänder, Endkunden und Onlineshops sowie weitere

Dienstleistungen direkt in die Prozesse eines Kleinunternehmens. Der

daraus resultierende Mehrwert für KMU ist enorm», verdeutlicht

Jeremias Meier.



«Nebst der laufenden Verbesserung unserer Produkte bauen wir auch

unser Ökosystem weiter aus. In der Pipeline sind Kooperationen mit

weiteren Schweizer Banken wie auch Integrationen zu weiteren Tools

und Services», erklärt Jeremias Meier. «Auch verstärken wir unsere

Offline-Aktivitäten. So haben bereits letztes Jahr mehr als 2000

Unternehmer schweizweit an zahlreichen bexio-Veranstaltungen

teilgenommen. Ich bin überzeugt, dass die Kombination von Online- und

Offline-Angeboten den Mehrwert für unsere Kunden weiter steigern

wird.»



Über bexio



bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business Software

für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Das

Software-Startup deckt die gesamte Administration eines KMU in einer

Lösung ab: Beginnend mit der Erstellung von Offerten über

automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten

E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang.

bexio mit Sitz in Rapperswil am Zürichsee hat über 15'000 Kunden und

mehr als 70 Mitarbeitende. www.bexio.com



Kontakt:

Felix Giezendanner, Kommunikation

felix.giezendanner@bexio.com

www.bexio.com