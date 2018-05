Bei der Rückkehr ins 24-Stunden-Rennen von Le Mans hat BMW zusätzliche Unterstützung. Panasonic gehe als "Official Partner" von BMW Motorsport in die Saison 2018/2019 der Langstrecken-Weltmeisterschaft, wie der Automobilkonzern mitteilt. Zwei BMW M8 GTE werden in acht Rennen der FIA World Endurance Championship (WEC) auf drei Kontinenten antreten.

"Ein echter Global Player"

"Ich freue mich sehr, dass wir in Panasonic einen echten Global Player an unserer Seite haben", sagt BMW ... (Achim Graf)

