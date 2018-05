Gold hat sich in dieser Woche aus einer lange andauernden Seitwärtsbewegung herausbewegt. Allerdings geht der Trend aktuell nach unten. Nun kommt die Frage auf, ob sich Gold weiter nach unten bewegt oder die Bullen das gelbe Edelmetall aus dem Tief ziehen können.

Seit mehreren Monaten bewegte sich Gold in einer Seitwärtsspanne zwischen 1320 $ und 1355 $. Mehrere Ausbruchsversuche seitens der Bullen scheiterten an der 1355 $-Marke. In dieser Woche setzte das gelbe Edelmetall allerdings ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...