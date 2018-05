Mit dem Anstieg des Dax hebt auch die Aktie der Lufthansa ab. Doch sollten die Anleger sich nicht täuschen lassen. Denn dieses Mitfahren im Windschatten des Indizes ist nicht der eigenen Stärke geschuldet. Wird dem Dax die Puste in den nächsten Tagen wieder ausgehen, würde die Lufthansa aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls wieder den Rückwärtsgang antreten und wieder in die südlichen Gefilde einschwenken. Die Korrektur seit Erreichen des Allzeithochs Anfang April bei 31,26 Euro hält weiterhin an ... (Stefan Klotter)

