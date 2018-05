FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 280 (350) PENCE - BARCLAYS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 675 (760) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 650 (685) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1840 (2340) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 580 (565) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 430 (450) PENCE - JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 700 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 500 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 500 (480) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 775 (656) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 19 (17) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 700 (725) PENCE - RESUMES WITH 'OW' - UBS CUTS HUNTING TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 850 (800) PENCE



