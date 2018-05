Ein kluges Sprichwort besagt: Zeit ist Geld. Und mit Hilfe der Digitalisierung lässt sich jede Menge kostbare Zeit sparen. Auch deshalb hält sie (inzwischen) Einzug in Elektrohandwerksbetriebe. Nicht nur Schreibmaschinen wurden gegen PCs mit entsprechender Bürosoftware getauscht, sondern teilweise auch Teams mit mobilen Endgeräten mit gewerkespezifischen Apps ausgestattet. Wenn der Elektrohandwerker unterwegs ist, braucht er digitale Helferlein, die seine Arbeit erleichtern - zeit- und ortsunabhängig. Aber auch passende Schnittstellen in einer Bürosoftware, die die Türen für die Übertragung von Daten, sowohl nach Außen als auch nach Innen öffnen, sind dabei wichtige Werkzeuge.

Elektrohandwerker sind also gut beraten, sich diesen Prozessen zu öffnen, um am Ende davon auch zu profitieren. Denn nach wie vor ist der Digitalisierungsprozess im Handwerk noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch einiges zu tun. Das zeigt die gemeinsame Studie zur Digitalisierung des Handwerks von Bitkom und dem ZDH: So setzen 58?% der Handwerker Softwarelösungen für die Organisation betrieblicher Abläufe ein. 81?% zeigen sich dem Thema Digitalisierung aufgeschlossen und 69?% betrachten sie sogar als Chance. Die Realität sieht aber anders aus: nur wenige Unternehmen setzen wirklich schon auf neueste Technologien.

Mobiles Arbeiten

Der größte Teil der Wertschöpfung findet im Handwerk im Außendienst und nicht am Schreibtisch statt. Hier sind mobile Endgeräte ein absolutes Muss. Sie bringen nicht nur eine Zeitersparnis, sondern verhindern Übertragungsfehler und eine undurchsichtige Zettelwirtschaft. Führen Elektrohandwerker Wartungen und Reparaturen bei Kunden durch, ist beispielsweise eine Reparatur-App ein absolutes Hilfsmittel für ein Team. Damit können direkt Aufträge erfasst und Kunden zugeordnet werden. Eine detaillierte Aufgabenbeschreibung sorgt am Ende für eine ausführliche Nachkalkulation. Mit Apps lassen sich Kundenadressen von unterwegs verwalten und mit einer Zeiterfassungsapp Arbeits- und Projektzeiten erfassen - alles bequem von unterwegs aus.

Cloud-Computing kein Schreckgespenst

Wer auf Cloud-Computing setzt, also Daten und Programme in externen Rechenzentren auf riesigen Servern speichert, hat gleich mehrere Vorteile: So sind, gerade in deutschen Rechenzentren, Daten vor dem Zugriff von Fremden und vor Systemabstürzen gesichert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...