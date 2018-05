shareribs.com - Der US-Autobauer Tesla Inc hat seine Zahlen für das erste Quartal 2018 vorgelegt. Das Unternehmen verlor so viel Geld wie nie zuvor, der Umsatz war aber stark. CEO Elon Musk hatte bei der Analystenkonferenz wenig gute Laune, was durchaus negativ aufgenommen wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...