Apcoa, Europas größter Parkhausbetreiber, will 200 Parkhäuser digitalisieren. Kassenautomaten und Kleingeld sollen dann überflüssig werden.

Dunkle Ecken, miefende Treppenhäuser und gut versteckte Kassenautomaten: Viele Parkhäuser haben nicht den besten Ruf. Spätestens bei der Suche nach dem Parkschein und dem Abzählen des Kleingeldes beschleicht viele Kunden das Gefühl, dass es beim Service noch Luft nach oben gibt.

Das soll jetzt anders werden. "Wir werden unsere Parkhäuser digitalisieren", sagt Philippe Op de Beeck, Vorstandschef von Europas größtem Parkhauskonzern Apcoa. Sehr schnell will das Unternehmen zunächst 200 von 300 Parkhäusern in Deutschland so umrüsten, dass die Kunden "berührungslos" ein- und ausfahren können.

Parkplatzsuche und Abrechnung sollen über Smartphone und Navigationssystem abgewickelt werden. Möglich macht das ein RFID-Chip am Auto, den Apcoa nach der Registrierung in der App per Post verschickt. Kunden von Volkswagen Leasing bekommen das Angebot gleich direkt bei Vertragsabschluss: Der Wolfsburger Autokonzern ist mit allen Submarken ...

